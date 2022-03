Cancino se pronunció

El abogado Iván Cancino, defensa de Carlos Mattos, se pronunció respecto al informe que evidenció que el empresario habría estado irregularmente por fuera de la cárcel y aseguró que para él fue una sorpresa encontrárselo en la oficina.

De acuerdo con lo manifestado por Cancino en diálogo con Blu Radio, él llegó a la oficina de Mattos porque tenía una reunión con un hermano de este y, según dijo, para su sorpresa se encontró al empresario en el lugar.

El abogado recalcó que él no tenía conocimiento de que su cliente tenía permiso para salir ese día de prisión, ni que iba a estar en su oficina, por lo cual indicó que tuvo una conversación con Mattos en la que le expresó sus observaciones y le manifestó unas salvedades.

“Ese día, el 25 de febrero, había una reunión en la oficina, donde me he visto varias veces con sus hermanos. Ese día se ve a Jorge Mattos también. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante larga, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes médicos en el transporte y que es excepcional”, explicó el abogado Cancino.

Que se haga una investigación

El abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, en este caso es fundamental establecer quién solicitó ese permiso, cómo se dio, cómo resulta Mattos en su oficina (a pesar de que debía estar en una cita médica) y por qué los guardianes del Inpec terminan sirviéndoles de escoltas y de conductores para que vaya a su despacho privado.

Bernate explicó que en este caso debe haber una investigación disciplinaria que puede llevar a la destitución e inhabilidad, hasta por 20 años, y también debe iniciarse una investigación penal, para determinar el uso de ese vehículo oficial, que puede ser tipificado como peculado por uso, y la expedición de los permisos, lo cual constituye un delito de prevaricato por acción.

Para el abogado Bernate, también es fundamental establecer el papel que cumplió el apoderado de Mattos, Iván Cancino en todo este escándalo: “El abogado que llega a una reunión donde está custodiado el Inpec, que no fue una situación clandestina, pues por supuesto que tendrá que dar las explicaciones ante la autoridad disciplinaria que ya ha iniciado una actuación”.

De otra parte, el abogado penalista Fabio Humar, considera que no existe ninguna responsabilidad por parte del abogado Iván Cancino. “Ellos se reunieron con su cliente y quién debe responder es el cliente, pero no el abogado. Se está satanizando la función del abogado, pero la responsabilidad sí debe ser del Inpec y sus funcionarios.