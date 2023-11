El acalorado debate de la reforma a la salud, que estuvo cargado de gritos, discusiones y hasta acusaciones de sabotaje, corrupción y clientelismo, también marcó momentos clave en que los representantes a la Cámara mostraron todo su enojo por la manera en que se han venido aprobando los artículos.

Así quedó demostrado en el discurso de la representante Catherine Juvinao, miembro de la Alianza Verde, quien advirtió varias posibles irregularidades en una enérgica intervención del debate.

“Estoy cansada de que nos traten como saboteadores. No nos reciben argumentos, no nos reciben proposiciones. Estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me vengan a decir ‘demalas Juvinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y el Partido de la U‘”, empezó diciendo la congresista.

