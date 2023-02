Una lluvia de críticas le cayó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tras increpar a una periodista que lo cuestionó en los pasillos del Congreso de la República por un tema sobre la política de “paz total” del Gobierno nacional.”

Rueda caminaba por los pasillos del Capitolio para salir, pero un grupo de periodistas que se encontraba en el lugar lo siguió para cuestionarlo. Sin embargo, el alto comisionado no se detuvo a dar declaraciones.

Ante esto, la periodista de Noticias Caracol que se encontraba en el lugar le dijo al funcionario: “Comisionado, por favor, no huya como siempre”. Tras escuchar el reclamo de la reportera, se detuvo y le respondió con una frase que dejó un tufillo de intimidación a la prensa.

“¿Quién dijo que huyo?”, preguntó Rueda al grupo de reporteros. A lo que la periodista respondió: “Yo lo dije”. Ella intentó zanjar el momento haciéndole una pregunta, pero el comisionado la detuvo y le dijo: “por favor, con respeto. No, no, no, no. ¿Cuál es su director?”.

La reportera le contestó que su director es Juan Roberto Vargas –de Noticias Caracol– y el funcionario, mirándola fíjamente, respondió: “listo”. Y siguió su camino. La comunicadora atinó a responderle: “¿lo quiere llamar? Yo le puedo prestar mi celular”.

El cruce de palabras terminó con Rueda expresando que pedía respeto, mientras que otros reporteros aprovecharon para cuestionarle que llevaba tres meses sin hablarle a los medios de comunicación.

Danilo Rueda estuvo en el ojo del huracán recientemente luego de que se conociera un audio en el que Juan Fernando Petro (hermano del presidente) alardea de haber influido en su nombramiento como alto comisionado para la Paz y que ha buscado a varias instancias del Gobierno, como el Departamento Administrativo de la Presidencia, para pedirles que le den una camioneta blindada para su protección.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, dice el hermano del presidente en un audio que publicó Semana.