El expresidente y exsenador Álvaro Uribe será una ficha clave en la campaña política que se está calentando. Como uno de los electores más grandes del país, tendrá protagonismo no solo en la discusión pública sobre los temas que afectan al país, sino en la escogencia de un candidato presidencial que puede, eventualmente, tener un gran protagonismo en estas elecciones.

Debido a que estamos en una época preelectoral, la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión de la investigación en su contra tiene efectos políticos claros. Según Rubén Sánchez, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, “como el caso no ha sido juzgado todavía queda un camino muy largo por recorrer. Aquí lo que pasó fue que se aplazó una decisión dándole la responsabilidad a un tribunal que a su vez puede ser objeto de apelación de allí que lo más probable, o mejor algo que no es imposible es que el asunto vuelva a la Corte”.

Lea también: ¿Qué viene ahora que el Fiscal pidió cerrar del caso del expresidente Uribe?.

En ese sentido, Jorge Iván Cuervo, docente investigador de la Universidad Externado, sostiene que la decisión de la Fiscalía "de solicitar la preclusión era esperada. El fiscal Jaimes, desde que asumió el caso, decidió desconocer pruebas practicadas por la Corte Suprema y allegar nuevas pruebas. Desde mi punto de vista esto era previsible, ahora juridicamente eso no es tan fácil porque el juez puede rechazar la solicitud del fiscal y las víctimas pueden impugnar una decisión que favorezca a Uribe eso se va al tribunal superior y esa decisión será apelada ante la corte. Entonces no es claro el resultado del proceso, esa discusión todavía nos puede tomar un año más. Mientras eso se decide Uribe está vivo para la política, claramente la candidatura del Centro Democrático será la que él decida”.

Así las cosas, el profesor Rubén Sánchez sostiene que “el asunto de este juicio tiene muy cansada a la opinión pública que está más bien pendiente de su futuro cercano y el hecho de que se nos caiga encima una reforma tributaria que va a tener mayor incidencia sobre las clases medias y bajas va a tener un impacto muy fuerte en la campaña. Si hiciéramos un balance de gana o pierde, él considera que ha ganado, pero en a opinión pública no cambia mayor cosa la opinión de la gente porque en una sociedad tan polarizada como esta lo ideológico prima sobre cualquier cosa”.

En esa misma línea, Jorge Iván Cuervo sostiene que el panorama político no cambiará mucho “porque él hace campaña en su espacio político lo que pasa es que esta situación no lo afecta. Ahí hay una narración que ellos usan la de la víctima de un proceso de persecución y esto no lo deslegitima . Me parece que como la decisión final de la justicia se va a demorar mínimo un año más la situación no va a cambiar mucho en términos de actividad política”.

Lea también: 'Entre más libre salga Uribe, más se hundirá Cadena': expertos.

Por otro lado, Rafael Piñeros, profesor de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado asegura que si algo ha caracterizado la vida política de Álvaro Uribe “ha sido su aspecto camaleónico, es decir el Centro Democrático va a cerrar filas alrededor de él, decir que era una infamia el proceso, por lo que va a haber un fortalecimiento de imagen en sus más allegados. Por otro lado, y para un grueso del país va a haber desesperanza, desconsuelo e irritación porque hay una percepción de que las instituciones no actuaron en derecho sino que el partido de Gobierno favoreció la absolución. Uribe renunció al Senado pero eso no lo inhabilita para continuar con su actividad política.

A su turno, la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, sostiene que “una primera consecuencia de esta decisión es que la imagen del expresidente de alguna manera se libera de unas responsabilidades que vienen contiguas a una investigación, vale decir que se libera de este peso negativo y puede salir fortalecido ante un sector de la opinión que considera que él no ha sido responsable del caso que se le acusa. Reforzando el argumento de la persecución política”.

“Ahora él deberá ser responsable para tomar las decisiones de su partido político no es lo mismo un líder acusado, que uno sin responsabilidad según la justicia. En el partido esto puede verse reflejado en unos niveles mayores de respaldo en la contienda electoral del próximo año. Ya habría que ver cuáles son las consecuencias jurídicas de esta decisión”, dijo la analista.

Lea también: Las cuentas que aún tiene pendiente el exsenador Uribe con la justicia.

Por último, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas del Rosario indicó que “esto lo revive políticamente pero con un efecto en vivo porque las criticas en la Fiscalía llueven, hay convocatorias a manifestaciones porque al margen de lo que uno piense del proceso es evidente que existe un proceso de politización en la Fiscalía en los últimos años es muy grande. Los últimos fiscales han tenido una agenda política muy clara y con Barbosa la tendencia se exacerbó. Esto puede ser un incentivo, pero al uribismo yo creo que le va mejor con el discurso de víctima y de persecución. Esto va a causar una ola de indignación que les puede costar muy caro en las elecciones”.

Según dijo, “es muy difícil predecir el futuro con Álvaro Uribe, si uno hubiera preguntado en el 2010 si él se iba a lanzar al Senado nadie hubiera dicho que sí. Lo más lógico sería que él siguiera siendo una persona de influencia dentro del Centro Democrático él puso el último presidente y eso da una relevancia muy grande. Yo pienso que el desgaste de su imagen es muy grande para que se siga sometiendo su nombre a cargos de elección popular”.

Lea también: “Para usted no habrá luz al final del túnel”: el mensaje de Cepeda a Uribe