Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos.

“Los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si eso no ocurre, la actuación debe seguir, porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar. Eso no tiene ningún misterio”, respondió el fiscal general a los reclamos del hijo del presidente.

“Lo que la gente debe comprender es que la Fiscalía no puede desentenderse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, que debe respetar los términos, que debe rendir cuentas ante los jueces. Eso es elemental. En este caso, o hay colaboración o no la hay. Y si no la hay, y el imputado no acepta los cargos, el proceso penal sigue su curso normal”, apuntó Barbosa en El País.

El fiscal Barbosa además se refirió al caso de Laura Sarabia, en el que resultó mencionado debido a que la alta funcionaria aseguró que es un “testigo de excepción” con el que supuestamente se comprobaría que ella no ha aceptado privilegios en razón del cargo que ocupa.

“Es algo exótico desde el punto de vista jurídico, para ser sincero. Pienso, en todo caso, que fui bastante claro en la respuesta que suministré: frente a los hechos en los que ella funge como indiciada, no soy testigo de absolutamente nada”, apuntó Barbosa en el medio citado.