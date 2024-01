El mejor amigo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lo demanda por doble militancia

Tras la petición de nulidad del acto de elección por voto popular en el que Carlos Amaya fue elegido como gobernador de Boyacá, por aparente doble militancia, el mandatario regional adujo sentirse tranquilo ante el proceso en el que presentará los respectivos argumentos de defensa.

A través de un video el gobernador Calos Amaya le envió un mensaje de tranquilidad a los boyacenses al decirles “que no se preocupen, en el Consejo Nacional Electoral presentaron casi 10 demandas y siempre con argumentos que no son ciertos y en el Concejo de Estado es también lo mismo. Vamos a presentar nuestra defensa, las pruebas que demuestran que no hemos actuado de manera ilegal y que he hecho las cosas bien. A los que nos demandan que Dios los bendiga”.

Sus declaraciones obedecen a que el exprecandidato a la gobernación de Boyacá, Miguel Alberto Vergara Sandoval entabló una demanda ante el Consejo de Estado en la que asegura que Amaya incurrió en el delito de doble militancia, por lo que solicitó que se ordene la cancelación de la credencial como gobernador electo y “que se ordene la suspensión provisional de los efectos del acta de escrutinio general gobernador”.

El objeto central de la demanda se basa en que Amaya habló públicamente sobre su respaldo al candidato del Partido de La U Óscar Julián Correa Hernández, pese a que Correa no pertenece al Partido Alianza Verde, sí hacía parte de la coalición Boyacá Grande que incluye a dicha colectividad.

El demandante, también amigo cercano de Amaya, solicitó también que se le informe al presidente Gustavo Petro para el nombramiento de un Gobernador encargado “en caso de que se acceda a la Suspensión Provisional y en todo caso cuando se decrete la nulidad de la elección en tanto se realizan nuevos comicios electorales para elegir Gobernador de Boyacá”.