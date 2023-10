En otros casos también se pudo identificar que amenazaban a los estudiantes para que no denunciaran las conductas inapropiadas de sus profesores. Por ese motivo, el Ministerio Público advirtió que el panorama es alarmante e incluso podría existir un subregistro de casos, pues la mayoría de las veces no se atienden a tiempo las denuncias o no se saben tipificar de la manera correcta dentro del acoso o el abuso sexual.