Si usted es un usuario de EPS Sanitas, desde el 15 de noviembre, y si necesita medicamentos No PBS (Plan Básico de Salud), no los encontrará en las droguerías Cruz Verde, donde tradicionalmente se venían entregando.

¿Cuáles son los medicamentos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud?, según el Ministerio de Salud, los medicamentos que hacen parte del plan no esencial son los relacionados al tratamiento de enfermedades huérfanas y auto inmunes. Estos son Victoza; Xolai solución inyectable; Humira; Stelara y Xtandi, entre algunos nombres comerciales mencionados.

De momento, hasta que Sanitas no se ponga al día, Cruz Verde no dispensará a más clientes No PBS (los demás sí). El futuro de esos pacientes está no solo en la EPS sino en el Gobierno si decide apalancar los recursos.

Cruz Verde es el gestor farmacéutico principal de la EPS Sanitas, es decir, son aliados en la prestación de servicios de salud, en este caso, con medicamentos. El gestor dice llevar tres años negociando con Sanitas una deuda creciente que alcanza los $400.000 millones, por medicamentos No PBS y advirtió de la suspensión de la entrega de medicamentos a usuarios Sanitas.

Para la EPS, la tecnología No PBS necesita de $55.000 millones por mes, esto es lo que vale cubrir a esos pacientes, pero según el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, “el Gobierno, de esos recursos, solo reconoce $32.000 millones, allí hay un descalce de $23.000 millones que se acumularon progresivamente en los últimos tres años. De allí surgen estos $400.000 millones que no han podido ser reconocidos a Cruz Verde, justamente porque los recursos son insuficientes”.

¿Por qué hasta ahora se suspende el servicio? Andrés Vecino, consultor en salud, dice que esto se debe a un problema de expectativas. “Agentes del sistema durante este año han perdido la confianza de que el Gobierno cumpla sus obligaciones. Además, la incertidumbre de reforma no les permite tomar decisiones de mediano/largo plazo”.

Adicional a esto, Sanitas argumenta que esto es un problema con el atraso en el pago de los presupuestos máximos. Estos son los pagos que hace el Estado de manera anticipada para cubrir a las EPS los medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud, es decir, los No PBS.

Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, coincide en que los presupuestos máximos no son suficientes. “Cuando se agotan los presupuestos máximos, el Estado debe garantizar los recursos y hacer los ajustes que no se han hecho y hay pendientes desde 2021 en algunos casos. Si no hay fuente de financiación, entonces hay un hueco que no se puede pagar a los distribuidores y proveedores”.

El Gobierno se defiende

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, mostró un pliego de los pagos y deudas relacionados con Sanitas EPS, entidad que aclaró que no hay retrasos en el giro de presupuestos máximos, ya que hasta la fecha se han pagado $7,8 billones. “Sanitas es una de las EPS que recibe más por UPC, lo que quiere decir que tiene una buena financiación. Estamos al día, hemos pagado hasta octubre $7,8 billones”. El jefe de la cartera de Salud informó que la EPS le debe a 27% de las clínicas y hospitales. “La que más debe, entre toda la deuda de las EPS, que suma $16 billones, la que más adeuda es Sanitas con casi $900.000 millones”.

Ulahy Beltrán, superintendente de Salud, dijo que se presentaron 299 requerimientos a Sanitas. “Se han recibido por más de 30.200 reclamos de la no entrega de medicamentos a partir del comienzo del Gobierno”.

En respuesta, la Superintendencia ha dado traslado de seis eventos que deben ser investigados a la Contraloría, que incluyen 4.335 por barreras de acceso a la prestación de servicio.

La procuradora, Margarita Cabello, dijo que está en conversaciones con las empresas para llegar a un punto de equilibrio y ayudar a que se solucione el problema. Hoy se reunirán la Procuraduría y representantes de las dos compañías.

Las deudas del sistema por parte de Sanitas y los pagos realizados

La alerta que emitieron en agosto Sura, Sanitas y Salud Compensar mostraba que las empresas estaban presentando números rojos en sus balances financieros por deudas que tiene el Estado, lo que se suma a pérdidas generales del sistema, las nóminas, entre otros puntos, que los tiene “en una situación que hoy hace que sea insostenible y que amerita una solución inmediata”. En los últimos dos años se agotó un capital de $415.500 millones del lado de EPS Sanitas, y el Gobierno no pagó $819.000 millones en presupuestos.