Escalada de atracos prende las alarmas: ¿Se debe militarizar Bogotá?

Atracos a la orden del día. En panaderías, restaurantes, centros de negocios e incluso en los semáforos, las bandas delincuenciales mantiene sitiada a Bogotá.

Prueba de ello han sido los recientes atracos que incluso han quedado registrados en cámaras de seguridad, donde se aprecia el milimétrico accionar de los asaltantes, que amenazan con armas de fuego a sus víctimas.

Y mientras la delincuencia sigue desborda y atemoriza a los ciudadanos y al comercio en general, desde el el Concejo Distrital proponen una militarización de la Capital, como una medida para mitigar la delincuencia.

La propuesta busca que la Policía Militar patrulle en diferentes horas del día los puntos críticos en materia de seguridad.

La iniciativa es del concejal Óscar Ramírez Vahos quien pide que la ciudad tenga a la Fuerza Pública con el objetivo de garantizar la seguridad justo cuando la ola de violencia viene en aumento en la capital.

“La percepción de seguridad solo la vamos a mejorar cuando veamos presencia de la Policía o en este caso, a la policía militar haciendo patrullaje en la ciudad, de lo contrario no vamos a poder atender la necesidad en materia de seguridad que es el clamar de los ciudadanos”, afirmó.

Se robaron un Rolex

En la tarde del pasado sábado, 22 de enero, la denominada 'Banda de Los Rolex' volvió a atacar en Bogotá. Cuatro sujetos que se movilizaban en moto abordaron un lujoso Mercedes para hurtar el reloj.

"En horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está en manos de la Sijin de la Policía de Bogotá, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, César Restrepo, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura", afirmó en su momento el alcalde Carlos Fernando Galán.

El hurto se produjo cuando el vehículo iba descapotado y era visible el lujoso reloj que llevaba el propietario. "Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex", le dijo el conductor a la Unidad Investigativa de El Tiempo.

El carro le pertenece Jhon Nicolás Moreno Díaz, quien es un administrador de empresas y hace transacciones de bolsa. Las autoridades ya se pusieron en contacto con él para acompañarlo en el proceso judicial en contra de los delincuentes, a quienes se logran identificar por las placas de las motos.