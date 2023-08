En medio de la discusión el proyecto de ley que busca rebajar el salario a los congresistas, salió a luz la lista completa de los congresistas de la República que estarían recibiendo dinero por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para el pago de combustibles y peajes de los vehículos de sus esquemas de seguridad.

Aunque inicialmente se reveló una lista de 13 congresistas beneficiarios, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó en un debate que son 18 los legisladores cobijados por esta medida. En su explicación, Rodríguez apuntó que estos subsidios fueron asignados durante el mandato de Iván Duque Márquez.

“Este gobierno no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, señaló Rodríguez.

Desde congresistas del Centro Democrático hasta senadores del Pacto Histórico se encuentran en ese listado de beneficiarios que anunció el director Rodríguez.