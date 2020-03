José Guillermo Hernández, conocido como ‘Ñeñe’. fue asesinado en mayo de 2019, y a quien la Fiscalia General de la Nación lo investigó por tener nexos delictivos con el narcotraficante Marquitos Figueroa.

Uribe se pronunció luego de que se publicara el texto de una interceptación telefónica hecha por la Policía y la Fiscalía en 2018 a Hernández, en la cuál ‘Ñeñe’ conversó como una mujer identificada como Priscila, con quien supuestamente pactaba la compra de unos votos para favorecer la elección de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial de 2018, en particular en la región de La Guajira.

En la grabación, el empresario y la mujer hablan de supuestamente mil millones de pesos que serían entregados a empresarios para los dieran a la campaña de Duque, esto por una recomendación directa del expresidente Uribe.

La grabación en tal sentido la mujer dice: “Uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”. ‘Ñeñe’ Hernández a su vez le dice: “En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas, en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos, qué hubiera pasado en el Valle”.

El expresidente Uribe, al pronunciarse sobre esa grabación, señaló en tres mensajes de Twitter que: “Ñeñe Hernández: Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie; lo mío todo declarado y lo del Preidente Duque lo manejó Luigi con todo rigor”.

Precisa además que “Ñeñe Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron los directivos del César me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit”. Finalmente plateó que; “Ñeñe Hernández: de documentos que me entregaron puro cuento”.