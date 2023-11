$!Fiscalía llamó a Álvaro Uribe a rendir versión libre por tres masacres y el crimen de Jesús María Valle

Lo que dijo Mancuso en la audiencia

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió una audiencia privada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde contó detalles de la incursión armada de los paramilitares en el corregimiento de El Aro, en Ituango, y donde fueron masacradas 17 personas. Mancuso aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, tuvo pleno conocimiento del accionar.

Además: "Nuestra delegación tiene claro el norte": Danilo Rueda rompió su silencio sobre su salida de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso ante el tribunal de justicia transicional.

Las revelaciones del exjefe paramilitar, que el pasado viernes 17 de noviembre fue aceptado en la JEP para contar su participación y lo que sabe sobre el conflicto armado en Colombia, se dan a los pocos días de anunciarse la posibilidad de regresar a Colombia como uno de los gestores de paz del Gobierno Nacional.