Francia Márquez reconoce que Roy Barreras le ofreció la vicepresidencia “a todo el mundo”

Tras el escándalo por sus llegadas a casa en helicópteros por motivos de seguridad, la vicepresidenta Francia Márquez explicó cómo es su relación con el presidente Gustavo Petro y su gabinete y con el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Sobre este último, en entrevista con Revista Semana, Márquez reconoció que no tiene la mejor relación con él y que en muchas ocasiones no está de acuerdo con su manera de actuar.

“Yo no he estado de acuerdo con Roy Barreras en muchas cosas, y no le he ocultado, sé que tiene un derecho a hacer política, es un derecho que tienen todos los ciudadanos, respeto las decisiones que va tomando, creo que si es en el marco del Pacto Histórico las decisiones deberían ser más dialogadas y concertadas y no una imposición, pero respeto su decisión de hacer política en la manera que él considere”, dijo.

Pero la vicepresidenta fue más allá y habló, por primera vez, sobre de uno de los problemas que tuvo para ser elegida como fórmula vicepresidencial del entonces candidato Gustavo Petro.

Entre risas, la vicepresidenta reconoció que Roy Barreras “le ofreció ese cargo a todo el mundo”, aunque detalló que esos hechos ocurrieron antes de que ella sacara más de 700.000 votos en las consultas del Pacto Histórico.

En efecto, para esa época se conoció que Barreras le ofreció la vicepresidencia a las esposas de Alejandro Gaviria y Germán Vargas Lleras. Aunque Francia Márquez negó conocer detalles de esos ofrecimientos, sí dijo que Roy le ofreció ese puesto a todo el mundo “como a mí me ofreció ser cabeza de lista al senado”, dijo Márquez en la entrevista con Semana.

Aún así, la vicepresidenta insiste en que ese tema quedó saldado cuando el jefe de Estado la eligió a ella para ocupar ese puerto: “El presidente terminó eligiéndome a mí y aquí estoy como vicepresidenta acompañándolo en este camino...”.

Sobre su relación con Petro, Francia reconoció que ha tenido varias discusiones con él porque no se entienden en algunas formas de hacer las cosas, pero admitió que tienen cosas en común como la lucha por los menos favorecidos y la concepción de la salud como un derecho.

“El presidente tiene unas formas, yo tengo otras. No nos conocíamos de toda la vida, y pues hemos tenido algunas discusiones de lo que él considera y de lo que yo considero. Pero que creo que fortalece, pero con toda la disposición de construir y nos apoyamos en las discusiones y nos apoyamos en los planteamientos, y para mí eso es muy importante”, dijo la vicepresidenta.

Por último, Francia Márquez reconoció que tuvo muchos problemas al principio del Gobierno para gestionar cosas con varios de los alfiles de Petro. Sobre el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, la mandataria dijo que fue difícil que ellos le nombraban a los funcionarios que necesitaba para desempeñar sus labores.

“A veces no tengo las condiciones para hacer mi trabajo, que tengo que hacer y que lo quiero hacer, entonces más que el presidente muchas veces le ha llamado la atención a personas para que me garanticen a mí las condiciones de poder hacer mi trabajo. Por ejemplo, cuando estaba constituyendo el equipo para hacer la coordinación interinstitucional, tuve muchas dificultades con el Dapre”, concluyó la política.

