El congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, habló con ‘Vicky en Semana’. La conversación se dio posteriormente a que su denuncia generara indignación y gran impacto entre los colombianos, ya que da cuenta de cómo el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez se gastan en mercados 30 millones de pesos, teniendo la poca autoridad y vergüenza para pedir a los colombianos que no consumieran esta clase de alimentos debido a que eran malos para la salud, razón con la cual argumentaron la carga de sus impuestos.

En el contexto de la entrevista, Hernández afirmó que los congresistas afines al petrismo han querido invalidar su denuncia, argumentando que en otros gobiernos se ha perdido más dinero. Sin embargo, señaló, que sin importar quién y cuándo, todos los recursos que se pierdan son importantes.

“Ese tuit es una payasada. Ahí hay muchas falacias. Una de esas, yo no soy de ultraderecha, yo no soy de izquierda, ni de derecha, yo no tengo ningún jefe político. A mí ningún jefe político me puso en el Senado de la República, no le debo favores a ninguno y considero que los colombianos deberían dejar de ser idiotas útiles de estas orillas políticas”, recalcó.

Asimismo, sostuvo que aquel trino del mandatario donde afirmaba su adicción al café resultaba ser falso porque, según los informes de la misma Presidencia de la República, entregados al congresista, el café es en lo que menos gasta.

“Yo no le creo a Petro. Que me diga que no le gustan los lácteos porque sus adicciones son otras. Petro miente porque cuando yo miro esta lista de mercado yo encuentro que el café aparece por allá, a lo último. Gasta $3 millones y medio en gaseosas, $4 millones 700 mil en quesos, $2 millones 600 mil en productos de panadería y en café solamente gasta $270.000. Él acaba de decir que es adicto al café. En ese trino está dando 'paticas' de ahogado porque le quitamos la máscara”, detalló.

Adelantándose a los hechos, el congresista aseguró que en la lista de mercado hay más “cositas” contenidas en el documento oficial de la Presidencia de la República.

“Le voy a botar una chivita. El contrato está por $331 millones. Más de $100 millones es en mercado. Pero ahí encontramos, en los otros $230 millones , cremas antiarrugas, cositas de vanidad, yo hacía un análisis. Yo sé que esto ha ocurrido en todos los gobiernos y yo no estoy aquí para defender ni al uribismo, ni Duque, ni Santos, ni nada. Yo no estoy aquí para defenderlos a ellos y sé que ha ocurrido en todos los gobiernos, pero yo digo algo: ¿cómo hace un senador que se gana más de $40 millones mensuales para su comida, sus cosas personales, el papel higiénico, jabón, shampoo, la crema dental? Pues con su sueldo, imposible que no le alcance”, reclamó.

“Entonces, ¿por qué cuando alguien sale del Senado y va a la Presidencia tienen los colombianos que pagarle el papel higiénico, la crema dental, el jabón, el shampoo? Yo no sé si estoy siendo muy estricto, que podría parecer, pero el presidente se gana cerca de 50 millones de pesos mensuales y la vicepresidenta también tiene un salario alto. Paguen su mercadito. ¿Por qué los colombianos tienen que pagarle esto?”, agregó el congresista Jota Pe Hernández.

La entrevista concluyó con un señalamiento bastante irónico, donde el congresista afirmó que la única persona del Gobierno que ha cumplido es Francia Márquez porque prometió que viviría “sabroso” y lo está haciendo “con su novio, viajando por África”.