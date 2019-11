El periodista del diario El Heraldo, Jesús Blanquicet, contó además que los hombres de seguridad del Presidente usaron uso desproporcionado de la fuerza para retirarlo del lugar.

Según relatos del periodista, otras personas que se encontraban en el lugar se acercaron al presidente a abrazarlo y tomarse ‘selfies’. “Incluso una señora le dio un beso, y no pasó nada. A mí me sacaron cuatro hombres de seguridad y dos policías”, aseguró Blanquicet en entrevista con Caracol Radio.

Además, un policía le exigió eliminar las fotos del momento que tomó su compañero o se la quitarían. La misma petición le hizo Karen Abudinen, Consejera Presidencial para las Regiones.

“Ella de entrada pide que no se publique la foto, pero luego dice que la borremos. Le dije al fotógrafo que agarrara duro la cámara y no la fuera a soltar, y expresamos que no íbamos a borrarlo”, relató el comunicador.

El caso del bombardeo

El senador Roy Barreras encendió las alarmas al decir que en el ataque al área campamentaria en la que se encontraba Gildardo Cucho, un disidente que pretendía reorganizar fuerzas en Caquetá, murieron siete menores de edad (posteriormente desde la Fiscalía revelaron que eran ocho).

El debate desató una tormenta política y descompuso la estrategia que había armado el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero para defenderse. Nadie le apostaba a que Barreras cuestionara el por qué se le ocultó al país la información de los menores fallecidos.

En el Congreso las explicaciones no fueron satisfactorias y pasada la medianoche del martes, y de manera inusual, se convocó a una declaración a las 7:00 de la mañana, que empezó a las 7:45, en la Escuela Superior de Guerra. Allí Botero dijo en su primer punto que “todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘proceso militar de toma de decisiones’. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional”.

El miércoles, a través de un comunicado, anunció que renuncia a su cargo, tras acordarlo en una reunión con el presidente Iván Duque.

“El día de hoy en reunión con el señor Presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de Ministro de Defensa Nacional”, señaló el alto funcionario en el escrito.

Además, en el comunicado señala tras la reunión procedió a presentar la carta de renuncia en la que le manifestó al Presidente:

“Doy fe de su talante, liderazgo y entrega para realizar una gestión en beneficio de todos los colombianos”.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aceptó la renuncia de Botero.