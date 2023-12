Las explicaciones que dio Casa de Nariño frente a las ausencias del presidente Petro en los últimos días

El pasado viernes 22 de diciembre, el mandatario se ausentó del lanzamiento del programa “Jóvenes en Paz” en el parque El Pomar de Manrique, en Medellín. 24 horas antes de ese desplante, Petro había arribado a la ciudad de Ibagué, en donde adelantó su agenda y participó del cierre del año del sector solidario.

Pero, luego de la jornada de trabajo en la capital del Tolima, su paradero se volvió un “enigma” y su reaparición ante la opinión pública se dio dos días después, el sábado 23 de diciembre.

Ante ello, desde Presidencia señalaron que el pasado domingo 24 de diciembre el jefe de Estado atendió, “según lo previsto en su agenda, una reunión del Consejo de Paz y Seguridad y, posteriormente, la última sesión prevista de Planeación Estratégica con los ministros del despacho, las dos, en la Casa de Nariño”.

Según la Secretaría para las Comunicaciones, posteriormente el mandatario se trasladó a la ciudad de Cartagena para compartir la Novena de Aguinaldos con los niños y familiares en la Base Naval de la Armada Nacional.

Luego, el domingo 24 de diciembre el jefe de Estado de traslado a Bogotá y compartió en la sede presidencial la última Novena de Navidad con ciudadanos habitantes y exhabitantes de calle.

“La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República desmiente la información difundida por algunos medios de comunicación sobre la inasistencia del Jefe de Estado a las actividades antes descritas”, dijo la Secretaría.

La presencia de Petro para encabezar el lanzamiento del programa para pagar a jóvenes a cambio de “no matar” estaba confirmada, pero el día del evento desde la Casa de Nariño se descartó su llegada a Medellín.

Esta ausencia no pasó desapercibida, ya que se trató de un desplante no solo para Laura Sarabia como la abanderada del programa, sino además a un grupo de jóvenes que lo esperaba para que oficializara la iniciativa.

Previamente, la visita del mandatario a Ibagué tuvo amplio eco luego de que aseguró en un belicoso discurso que en las elecciones presidenciales de 2026 “no vendrá un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que he hecho (...) mamola”. Y esta frase no fue lo único que llamó la atención de los ciudadanos y de los medios locales.

Este diario se dio a la tarea de averiguar con fuentes oficiales para contrastar esta versión y confirmó que el paradero del presidente Petro se convirtió en una especie de secreto de Estado, pues varias entidades se negaron a suministrar información y, de nuevo, la respuesta que entregaron desde la Casa de Nariño fue escueta.

Desde la Aeronáutica Civil (Aerocivil), que es la encargada de administrar el espacio aéreo, aseguraron que al tratarse de un tema de “aviación de Estado” la respuesta sobre los movimientos del avión presidencial debía darla directamente la FAC, sin embargo esta institución se negó a dar explicaciones y le ‘chutó la pelota’ a la Casa de Nariño.

Lo cierto es que esta ‘desaparición’ del mandatario ante la opinión pública quedó expuesta con su ausencia en eventos del 22 al 23 de diciembre –como el de Medellín– y con su inactividad en la red social X (antes Twitter), pues no publicó sus habituales trinos entre la 1:51 p.m. del jueves y las 9:14 a.m. del sábado.

