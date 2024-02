Locutor de Tropicana desata polémica al tratar de ladrón y narcotraficante al presidente Petro

Interrumpiéndola antes de que termine, Ramírez le retira la palabra y le expresa: “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?” . La mujer le responde de inmediato: “Bueno, pues tampoco me diga boba”, pero es interrumpida nuevamente por el periodista Ramírez.

La disputa comienza a intensificarse, llegando incluso a adquirir matices políticos y alejándose del tema de la noticia que la mujer estaba narrando: la condonación de créditos del Icetex. “La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”.

La periodista, quien tiene acento español, le respondió al locutor. “Bueno, pues es el presidente de Colombia y son noticias del gobierno para los colombianos”. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga, jode con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”, interrumpe y se despacha el locutor.

La periodista recalcó que las noticias se dan para que las personas se informen y conozcan los programas en los que pueden salir beneficiados, a lo que Ramírez le respondió: “¿qué más sigue?, alguien que diga más de las noticias, excelente... ahorita se despacha con su presidente, que le mande regalo de cumpleaños”.

“No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, Petro es un bandido, es un narcotraficante... cambiaste tu aspecto de armonía en el grupo. Vamos hasta las dos, trabajemos bien, no vamos a pelear, mañana cumplis años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien.... No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente, cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca... está bien”.

Posteriormente, la periodista le explica que esa no es la manera de comunicarse, ya que las noticias se presentan para que la audiencia se informe y conozca los programas que podrían beneficiarles. Sin embargo, haciendo caso omiso, Ramírez la interrumpe varias veces en el aire diciendo: “¿qué más sigue?, alguien que diga más de las noticias, excelente... ahorita se despacha con su presidente, que le mande regalo de cumpleaños”.

En todo momento, se observa a la periodista manteniendo la compostura, explicando su punto de vista y solicitando que no se le hable de esa manera, mientras que ‘Paco’ Ramírez continuaba arremetiéndola con su actitud. En otro video, donde se muestra una imagen del periodista y se escucha su voz, se le oye enviar a comer mierda a uno de sus colegas, Rafael, debido a opiniones divergentes con respecto a la temática del curso académico 12.

“Coma mierda, hermano, coma mierda, hermano. Déjeme hablar, parece guevon... Rafael, respete a la gente, coma mierda. A usted le gusta la pelea con ese bobo hijueputa, eso me emputa”, fueron las palabras de Francisco ‘Paco’ Ramírez.