Ante el difícil panorama económico que vive la empresa de telecomunicaciones Tigo, sus usuarios temen por el futuro de esta compañía. Y es que dicha empresa tuvo pérdidas por más de $400 mil millones durante el año 2022, hecho que la tiene al borde de ser capitalizada o liquidada.

En diálogo con revista Semana, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai, explicó más sobre esta situación y el futuro que traería para los usuarios de esta compañía.

“Es normal que alrededor del mundo las empresas se consoliden y otras no sobrevivan. Esto es absolutamente normal dentro del movimiento cambiario del mercado. El sector de telecomunicaciones es bastante competitivo”, explicó Alberto Samuel Yohai a ese medio.

Asimismo, ante ese medio, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, explicó que si bien no es buena noticia la posible liquidación de esa compañía, no hay servicios que se pierdan en una eventual liquidación y que existen otras compañías en el mercado a las que se podrían acoger esos usuarios. "Desde la perspectiva de la industria no veríamos cuáles son los servicios que se pierden, son servicios que otras empresas también ofrecen. No significa que consideramos que sea algo bueno la desaparición de Tigo, pero los mercados se acomodan", dijo el experto en diálogo con Semana.