Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional señaló que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para frenar el ingreso de migrantes venezolanos por los pasos ilegales, se ha evidenciado que esto no va a cambiar, pues la población necesita abastecerse de alimentos, medicinas, servicios de salud, entre otras cosas.

“Me he dado cuenta de que es muy difícil para la fuerza pública devolver gente. Yo mismo he ido a las trochas y he visto niños convulsionando, o sea unos casos muy complejos. El control migratorio no es solo un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que es incontenible”, dijo el funcionario.

La Mecuc ya tiene identificados 39 pasos irregulares distribuidos entre Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario.

Bautista indicó que un flujo de 5 mil a 7 mil personas semanales es muy difícil de solventarlo solo con el apoyo del departamento, destacando que hace falta mayor ayuda del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional.

“La opinión pública pide cerrar la frontera, pero esto no es solo de seguridad. Hay que combinar una solución de atención humanitaria, en seguridad nacional, control territorial y una articulación migratoria”, añadió el secretario.