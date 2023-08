Más de la mitad de los jóvenes bogotanos ha considerado irse de Colombia

Este año se desarrolló en alianza entre GOYN Bogotá y Bogotá Cómo Vamos, y fue presentada ante los candidatos a la Alcaldía de la ciudad, quienes luego compartieron sus propuestas frente a algunas de las problemáticas tratadas. El único que no asistió fue Gustavo Bolívar.

De 1.868.380 jóvenes que viven en la ciudad, el 31 % no ha accedido a educación ni empleo formal, ellos son a quienes los encuestadores llaman Jóvenes con Potencial, buscando romper el estigma y la connotación negativa de los ‘nini’. Esto no significa que alguna vez no hayan querido acceder a la educación; de hecho, se identificó que el 90,1% de la población joven aspira a ello.

Sin embargo, su prioridad hoy en día es emprender, lo que quedó en evidencia al comparar ese 44,2 % con el 31,5 % que prefiere formarse.

Los sectores más llamativos para emplearse son el de salud y bienestar (16,2 %), el digital y de las tecnologías (15,4 %) y el de ventas y comercio (14,4 %), y lo que más valoran en este ámbito es la estabilidad, incluso por encima de la remuneración.

Al preguntar cuál es la principal barrera para acceder a oportunidades laborales, se estableció que son varias; en este orden: experiencia (53,5 %), ofertas salariales muy bajas (26,8 %) y falta de información (11 %).

Salud mental como prioridad

Pese a que ha sido una discusión reciente, sin invalidar su existencia en épocas anteriores, quedó demostrado que la salud mental y física es cada vez más importante para esta generación. Según la encuesta de GOYN y Bogotá Cómo Vamos, el 75,1 % de los jóvenes considera que tener buena salud mental es lo que determina su calidad de vida.

Este dato es particularmente esencial, pues en la capital del país se ha visto un aumento de los intentos de suicidio en el último año. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, 6.031 jóvenes intentaron acabar con su vida en 2022.

Otro efecto de la falta de oportunidades es el deseo de migrar. Más de la mitad de los encuestados manifestó que lo ha considerado, en específico, un 53%.

“Este panorama muestra la urgencia de atender a la población joven y garantizar su acceso a las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para que puedan consolidar sus trayectorias y proyectos de vida acorde a sus intereses”, manifestó Juan Carlos Reyes, director de GOYN Bogotá.