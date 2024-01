“Me enteré por los medios”: Hollman Morris habló tras ser señalado por maltrato laboral en Rtvc

Hollman Morris, subgerente de la red de medios públicos del país, RTVC, se acaba de pronunciar sobre las delicadas denuncias por presunto maltrato laboral que se conocieron a principios de esta semana.

Tras varios días de silencio, Morris por fin respondió a las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional que aseguraron que él “ha generado un nivel laboral hostil, agresivo y ofensivo con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tienen como trabajadoras oficiales”.

Pero Morris no se refirió a las denuncias puntuales en su contra, sino que se limitó a describir una supuesta violación al debido proceso.

Tal como asegura, los pronunciamientos de las diferentes entidades y personalidades del Gobierno sobre este tema se han dado sin que él haya sido notificado oficialmente.

“Me enteré por los medios”, dijo, mientras criticaba que esas denuncias por supuesto maltrato y acoso laboral no se hayan solucionado de manera “interna”, “confidencial” y “efectiva”.

“El llamado de la Procuraduría General de la Nación es a seguir el debido proceso. Hasta hoy no me han notificado de supuestas denuncias. La ley 1010 del 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir el acoso laboral, dispone que 1º las denuncias se conocen y dirimen en el comité de convivencia”, aseveró.

En ese mismo tono, Morris insinuó que nada de lo que se está diciendo en su contra es cierto y que se trata de un ataque por razones políticas.

“Todos los progresistas en el gobierno del cambio debemos estar atentos porque esta práctica será más recurrente y más ruin de lo que esperábamos”, dijo.

Y agregó: “el ser agentes del cambio, no de ahora sino de toda una vida, nos lleva a tener que soportar todo tipo de infamias a las que no contestaremos de la misma manera. NO SEREMOS COMO ELLOS (mayúsculas incluidas en el texto original)”.

Pero, más allá de esos reclamos, el subgerente de RTVC no responde o niega las graves acusaciones en su contra.

Tal como relató la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, aun con su rol como directora de ese canal y teniendo 15 años de trayectoria dentro de la compañía, “me he sentido perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en mi derecho de trabajar dignamente”.

Un señalamiento que apoyó la directora de Canal Institucional, Lina Moreno Zapata, en una carta independiente en la que también aseguró haberse sentido “intimidada, cuestionada e insegura”.

El escándalo ha sido de grandes proporciones porque Morris ya había sido denunciado por acoso sexual y violencia intrafamiliar, dos presuntos delitos que lo persiguieron durante toda su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y durante su viacrucis para quedar en este cargo de la red de medios públicos del país.

Desde que se conoció que Hollman Morris podía ser el gerente de RTVC, cientos de organizaciones feministas, críticos y aliados del petrismo le reclamaron al presidente Gustavo Petro por “premiar” con un cargo tan importante a un hombre señalado de violencia de género.

Con estos nuevos escándalos, el puesto del subgerente vuelve a quedar en entredicho y pendiendo de un hilo, aunque Petro le ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo.

Información tomada textualmente de El Colombiano.