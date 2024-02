“Me les quitan la finquita y me les recogen todo”: así serían los audios amenazantes de las Farc en Cauca

Actualmente, existe una situación tensa en Buenos Aires, Cauca, debido a la violación del cese bilateral del fuego que el presidente Gustavo Petro había acordado con el Estado Mayor Central de las Farc.

De acuerdo a informes hechos por las autoridades, un francotirador habría disparado contra las tropas del Ejército que hacen presencia en el territorio, más específicamente en la vereda El Porvenir.

Según los reportes, la población civil fue obligada a abandonar sus hogares y a ejercer presión sobre el Ejército para que abandonara la zona. Bajo amenazas, los habitantes cedieron a las demandas de los delincuentes, quienes comunicaban sus amenazas a través de WhatsApp.

“Población civil sale de las casas con camisetas blancas y bandera. Ante la presión enviada por audio a población civil vía WhatsApp, donde ordenan salir de las casas, el que no salga a protestar le queman. Palabras textuales”, indicaron las autoridades.

Además, señalaron que durante la conversación entre las autoridades y los habitantes, las unidades militares se retiraron de la zona para evitar confrontaciones con la población civil.

“Unidad se encuentra en diálogo con la población civil con la unidad de bukon. Proceden salir del área. Fin evitar confrontaciones tropas pobladores. (...) Al momento no hay más disparos sobre el sector”, señalaron las tropas desde el territorio.

“No queremos que pase lo que pasó en Argelia y El Plateado”: audios con amenazas de quemar casas de la comunidad

En medio de la creciente tensión provocada por la presencia del Ejército y la respuesta de la población civil, han surgido diversos audios atribuidos a líderes que se presume forman parte de la organización Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc que operan en el norte del Cauca.

En un audio, un hombre ordena a los líderes sociales, a las Juntas de Acción Comunal y a la población en general a salir para obligar al Ejército a retirarse de la zona de El Porvenir. Advierte que, en caso de no colaborar, podrían quemar sus pertenencias, tal y como, según él, ocurrió en el municipio de Argelia el año pasado, cuando las tropas fueron víctimas de una asonada ordenada por los delincuentes.

“Dado las circunstancias que se han venido presentando de la Fuerza Pública de querer ingresar en nuestro territorio, en nuestro norte del Cauca, como se ha venido presentando los casos en la vereda El Porvenir, de nuestro Buenos Aires, queremos decirle a líderes, presidentes de junta de acción comunal, cabildos, que el direccionamiento dado, de aquí en adelante cuando se vea el Ejército tenemos que ir a sacarlos; esos patiamarrados no pueden venir a nuestro territorio, una cosa es el cese al fuego y otra cosa que nos vengan a quitar nuestro territorio”, se escucha en una de las grabaciones difundidas a través de WhatsApp.

En ese mismo audio, amenazan a la población y estarían confirmando que lo que sucedió en Argelia y en El Plateado fue por orden de estos grupos criminales.

“No queremos que pase lo que pasó últimamente en el mes de octubre en Argelia y en El Plateado, Cauca, donde muchas personas perdieron sus fincas, sus camionetas, sus motos por no querer sumarse a nuestra lucha de defensa de nuestro territorio. Quedan notificados del direccionamiento que hay y todos en pie de lucha para nuestra causa”, dice el criminal.

“El que se ponga alzadito se manda pa’ allá”: Disidencias violan cese al fuego

En otra grabación existente conocida por Semana siendo más breve y directa, en la que el hombre que amenaza a la población afirma que es imperativo sacar a la gente a las calles, de lo contrario se les quitarán sus bienes o "se manda pa’ allá".

En esta, el delincuente le da una orden a alguien para que utilice a la comunidad en contra del Ejército y la presione con amenazas de muerte o expropiación.

“Vea ‘Grande’, hágame un gran favor. Sáqueme a toda esa gente junta. Me le pone dos muchachos que la junta de verdad me saque la gente y el que no quiera colaborar, ya usted sabe lo que tiene que hacer con esa gente. Los que no quieren colaborar, si tiene finca, me le quitan la finquita y me le recogen todo. Así que queda claro, de El Provenir hacia arriba y hacia abajo me recoge toda esa gente, a sacar esa gente, y el que no quiera, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Si se pone alzado... ya usted sabe lo que tiene que hacer si se pone alzadito, la persona que se pone alzadito eso se manda pa’ allá, ya usted sabe como se manda pa’ allá”, es la segunda grabación.