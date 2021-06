La iniciativa cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República a través de la Consejería presidencial para la Mujer que se implementará en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.

De acuerdo con Mabel Gisela Torres, anterior Ministra de Ciencia “es un programa que está sustentado en las brechas que hay en las mujeres para acceder a carreras STEM, pero sobretodo para que puedan construir un proyecto de vida a través de ellas”.

El programa que se ejecutará en dos fases beneficiará a jóvenes colombianas entre los 18 y 28 años, incentivando su vocación científica y fortaleciendo su proyecto de vida mediante la conexión, empoderamiento y liderazgo.

Las interesadas pueden ser estudiantes en formación técnica o tecnológica, de cualquier área del conocimiento, estudiantes de pregrado en formación universitaria y profesionales recién egresadas con máximo tres años de haberse graduado.

Las estudiantes deben tener cursado al menos el 60 % del programa académico.

Además se le dará prioridad a las jóvenes que pertenezcan a grupos étnicos: Indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom. A mujeres en condición de discapacidad y a aquellas víctimas del conflicto armado y con Sisben A, B, C.

¿Cómo será el programa?

+ Mujer + Ciencia + Equidad se desarrollará en dos fases. La primera que va dirigida a 10 mil jóvenes que tendrán mentorías y entrenamientos por mujeres destacadas en temas de liderazgo, agentes de cambio, formulación de proyectos, entre otros, durante seis meses.

En la segunda fase las jóvenes realizarán una pasantía, también por seis meses, con énfasis en investigación relacionada a retos específicos del país y del territorio.

Después de ello vendrá el acompañamiento para acceder al mundo laboral a través de ruedas de conexión y conocimiento, que propicien el relacionamiento con universidades, centros de investigación y empresas.

Si quiere hacer parte de este programa solo debe verificar si cumple los requisitos e inscribirse en la página web mujercienciaequidad.minciencias.gov.co.

Carlos Zuluaga, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, explicó que la organización será la encargada de adelantar los procesos de convocatoria y hacer la articulación interinstitucional.

“Buscamos que podamos tener la participación de las zonas rurales y los grupos étnicos minoritarios, tenemos la responsabilidad de brindar todo el proceso de formación, acompañamiento y mentoría a las 10 mil mujeres en el bloque inicial de formación y la misión de ayudar a resolver las prácticas a por lo menos 250 mujeres de las cuales 200 pasantías serán en Colombia y 50 en distintos países de la región”.

“Si en Colombia no empezamos a hacer apuestas como estas no vamos a lograr disminuir esas brechas y esas desigualdades entre hombres y mujeres que no deberían en el siglo 21 ser evidentes. Esta es una apuesta de gobierno interesante y en la OIE tenemos toda la capacidad institucional dispuesta para que el proyecto sea exitoso y que las mujeres puedan encontrar más equidad y más participación en el camino de la ciencia”, agregó.