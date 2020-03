Desde que se reportó el primer caso del Coronavirus en el país, las autoridades han hecho un llamado a mantener la calma y seguir las recomendaciones para evitar el contagio y prevenir las enfermedades respiratorias.

Lea también: ¿Qué significa la declaratoria de pandemia por coronavirus que hizo la OMS?

Las noticias que se emiten sobre la propagación del Coronavirus en el mundo y la confirmación de nueve casos en el país, dispararon las alarmas.

Marta Aliño Costa e Irene Cano López, doctoras en neurociencias y parte del equipo directivo del máster universitario en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia aseguraron que es posible “vacunarse contra este otro virus de desinformación”. Proponen dos formas distintas: utilizar medios de comunicación fidedignos para informarse sobre el Coronavirus y aplicar técnicas de control del estrés.

Las expertas consideran que el pánico público no es necesario, sino más bien la acción decisiva que están adoptando las instituciones de salud pública y el deber de los ciudadanos de informarse en fuentes confiables y no contagiar a los demás con rumores.

Así están los pacientes en el país

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Salud, los nuevos casos se encuentran en Bogotá, Medellín, Buga y Cartagena.

- Uno de ellos corresponde a una mujer joven en Bogotá. La paciente registra antecedentes de desplazamiento a España, Italia, Estados Unidos y Argentina. Según los datos, la persona consultó un médico el 9 de marzo por cuadro gripal, y presenta buen estado de salud con aislamiento supervisado en casa.

- Otra de las afectadas es otra mujer joven en Bogotá, con antecedentes de desplazamiento a España, República Checa, Hungría y Alemania. Ingresó al país el 26 de febrero y consultó un médico en Bogotá el 10 de marzo. Presenta buen estado general con aislamiento supervisado en casa.

- Una mujer adulta mayor de origen estadounidense y quien visitó Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y del Caribe que ingresó al país el pasado 8 de marzo por Cartagena. Su salud está en condiciones aceptables. Está hospitalizada y en aislamiento.

- Tres de los seis nuevos casos se generaron por trasmisión local, según informó el Ministerio de Salud.

- El primer caso, detectado en Bogotá, permanece en buenas condiciones generales con aislamiento supervisado en casa.

- El segundo caso, detectado en el Valle, se encuentra hospitalizado en Buga en condición estable y con buena evolución.

- El tercer caso, en Medellín, permanece en buenas condiciones generales con aislamiento supervisado en casa.

Aislamiento para viajeros

Los viajeros que provengan de países como China, Italia, Francia y España, serán puestos en aislamiento preventivo en Colombia.

“Las aerolíneas deben informar a los pasajeros, al menos cuatro horas antes del viaje, que deberán aislarse en sus casas durante 14 días y si no pueden costearlo, recomendarán no venir a Colombia”, dijo el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz. “Los que ya se encuentran en vuelo, se les recomienda el aislamiento, no es una imposición, es una recomendación. No cobija a las tripulaciones de los vuelos”, agregó el ministro.

El Director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa, pidió a toda la población que viaje a Colombia que realice el formulario de declaración de salud.

Uso del Tapabocas

Alexander Torres, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Santander, explicó que el tapabocas debe usarse por el tiempo que duren los síntomas de la enfermedad y debe cambiarse cada vez que esté humedecido.

Asegura que en personas sanas no existe razón alguna para usar un tapabocas, excepto si está en contacto cercano con personas que tengan secreciones respiratorias.

Recomendaciones en espacios laborales

- Implementar métodos de teletrabajo excepcionales y ocasionales.

- Adoptar horarios flexibles para disminuir el riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia en transporte masivo.

- Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios reducidos de trabajo.

- Mantener el lugar de trabajo limpio, procurar una distancia de, al menos, un metro entre la persona que tosa o estornude.

Recomendaciones en instituciones educativas

- Se recomienda el lavado de manos al llegar al establecimiento, al salir al descanso, antes de ingerir alimentos y bebidas, antes de entrar al salón, etc.

- Si no es posible usar jabón, se puede usar gel antibacterial o alcohol glicerinado.

- Los niños menores de 3 años que tengan sintomatología respiratoria deben usar tapabocas y no asistir a clases.

- Se deben usar pañuelos desechables para sonarse.

Medidas de Metrolínea en Bucaramanga

Desde el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, se adoptan las recomendaciones y se tomaron medidas para prevenir la propagación del virus en los espacios del Sistema como buses, estaciones y portal.

- Se adelantarán acciones conjuntas para orientar a los usuarios en la prevención del ‘Covid-19’.

- Implementar medidas de prevención y control inmediatas en cuanto al lavado y desinfección de la flota, taquillas y validadores, y las demás que les indiquen las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL).

- En conjunto con la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), encargada de la limpieza en las Estaciones y Portal, el Ente Gestor ya adelanta jornadas de aseo general que incluyen lavado con el propósito de prepararlas para una jornada masiva de desinfección que se realizará el próximo fin de semana.

¿Qué hacer si tiene síntomas?

Si usted cree que tiene síntomas de alguna enfermedad respiratoria como tos, dificultad para respirar y dolor de garganta, los expertos recomiendan no desplazarse a un centro de salud o una clínica.

Las autoridades recomiendan que se comunique a la línea nacional 018000 - 955590 o a las líneas de la Secretaría de Salud de Santander 301 4587539 o 321 3944079 en donde lo atenderá personal médico especializado y le dará las indicaciones que debe seguir.

De igual manera, esta es la ruta que deben seguir las personas que visitaron países en donde ya se han registrado casos de Coronavirus en los últimos 14 días.