Estos correos se están enviando incluso a adultos jóvenes sin comorbilidades, quienes en este momento no están priorizados y por ello aún no están en turno de vacunación. A la fecha, cabe destacar, se están vacunando los trabajadores de la salud de segunda línea y las personas mayores de 70 años que están en el país.

En una publicación reciente de @MinSaludCol, en la red social Twitter, se alertó sobre la información falsa que está llegando por medio de correo electrónico. Asimismo, invitaron a los ciudadanos a verificar la información en su página oficial www.minsalud.gov.co, donde las personas no solo podrán enterarse de cómo va la vacunación, las noticias y eventos recientes de interés, sino que también está disponible el portal mivacuna.sispro.gov.co en el que se puede consultar la etapa de priorización en la que se encuentra cada colombiano.

El Ministerio de Salud y Protección Social no envía correos a los colombianos para confirmar su lugar y fecha de vacunación, no caiga en mentiras, no les de sus datos privados ni caiga en manos de delincuentes informáticos.