Otra vez se frenó la reforma pensional: faltó un quorum en la sesión del Senado

Una vez más el debate de la reforma pensional en el Senado quedó en veremos. Después de una accidentada sesión de la plenaria, que más pareció un memorial de agravios, no se logró llegar a debatir el articulado del proyecto y solo hasta este martes, a partir de las 3:00 de la tarde, se reanudará la discusión.

Si bien la sesión estaba citada para las 2:00 de la tarde y luego se pospuso para las 3:00, solo arrancó pasadas las 4:00 de la tarde. Como es usual, a la espera de conformarse el quórum, hubo espacio para constancias e intervenciones de los congresistas. Sin embargo, el debate terminó centrado en la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente ante la parálisis de sus proyectos en el Congreso.

Varios parlamentarios, desde su partido y orilla ideológica, pidieron la mano para hacer su intervención y referirse a lo dicho por Petro. Una de las voces más fuertes fue la del propio presidente de la Corporación, Iván Name (Alianza Verde), quien calificó de “desmedida, desproporcionada e incompresible” la propuesta de modificar la Carta Magna. Incluso, criticó que “es inconveniente para una democracia un presidente en campaña”.

Otra de las voces que se escuchó con fuerza fue la del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien negó que el sistema político colombiano esté bloqueado, por lo que instó al Parlamento a hacer un acuerdo político nacional.

“Yo creo que nos ha faltado un poco más hablar. Yo creo que no podemos satanizar ninguna de las propuestas. Pero yo creo también que hay unos principios, que hay unos elementos centrales de la propuesta del Gobierno, que tienen que ser escuchadas con toda claridad y serenidad”, dijo.

Frente a la reforma a la salud, defendió la posición de los ocho senadores de la Comisión Séptima que apoyan una ponencia de archivo, lo que en plata blanca significa el hundimiento de la propuesta. No obstante, los invitó a sentarse a dialogar, buscar consensos y conocer sus propias observaciones.

Por otro lado, ante la reforma pensional, dijo que no deja de ser un “drama gigantesco” que haya gente que no se pensione. Por ello, defendió la pertinencia de la iniciativa: “Si no lo hacemos, terminaremos usando todo el presupuesto de la Nación para pagar unas pensiones subsidiadas que no son las de los más pobres, sino las de los más ricos de esta sociedad”.

La semana pasada, luego de que la oposición logró frustrar el debate de la reforma pensional al disolver el quórum durante tres oportunidades, al fin se resolvieron los más de 60 impedimentos que presentaron varios congresistas.

Si bien la idea era que este lunes arrancara la discusión formal del proyecto, las opiniones e intervenciones alrededor de la Constituyente se robaron la atención y el tiempo. No hubo chance de comenzar a discutir el contenido de la reforma y sobre las 8:15 de la noche –pasadas cuatro horas del inicio de la sesión–, no hubo de otra que posponer el debate y citar para las 3:00 de la tarde de este martes. ¿Por fin arrancará la discusión en forma?