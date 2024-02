Periodistas fueron golpeados y amenazados de muerte en protesta en Bogotá

En esas mismas líneas agradecieron a los gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá, quienes según los testimonios de los dos agredidos, intervinieron cuando la situación se estaba saliendo de control y había riesgo de linchamiento.

El testimonio de las comunicadores indicó que estaban realizando unas tomas de la protesta, cuando alguien que se identificó como miembro de un medio alternativo les exigió mostrar lo que habían grabado. Luego, se vieron rodeados mientras al reportero le pedían que entregara el celular con el que también había hecho registros.

Puede leer: Polémica por convocatoria de Fecode a manifestación nacional este jueves 8 de febrero

En medio de ese hostigamiento vinieron los golpes y las amenazas de muerte; el equipo periodístico identificó a varias personas encapuchadas entre la turba y aseguraron que de no ser por los gestores de convivencia, el ataque —que ya era brutal— les habría ocasionado más daño.

"Me sentí linchado y presa de esas personas. Me cogieron el celular, me lo retienen y yo me pude salir de ese cerco que me hicieron y después, los gestores me devuelven el celular”, contó a Caracol radio el periodista afectado,

“Red+ Noticias hace un llamado por el respeto del ejercicio periodístico y por la integridad de quienes lo ejercen”, puntualizó el comunicado que firmó el director del medio, Giovanni Celis Sarmiento.