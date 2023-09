En su viaje por Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro incumplió una de las citas que tenía programadas en su agenda para reunirse con el mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.

Sin embargo, por razones aún desconocidas, el presidente Gustavo Petro y parte de su equipo no llegaron a tiempo para ese encuentro con la delegación de ese país asiático. Ante este hecho, los representantes de ese país, caracterizado por la puntualidad, decidieron marcharse. Así lo reveló la revista Semana.

Este incumplimiento del presidente Petro se suma a la larga lista de desplantes y tardanzas en los encuentros previamente programados por el Jefe de Estado.

Este no sería el primer caso en el que el mandatario de colombianos no cumple con sus eventos internacionales. Uno de los desplantes más sonados de Petro fue en Belém do Pará, Brasil, en la clausura de la Cumbre de la Amazonía. El mandatario no llegó a la foto de cierre con los representantes de los demás países.