“Petro no quiere que el mundo sepa la verdad”: senadores uribistas en EE.UU.

Según el senador uribista, “vamos a contarle al mundo lo que está pasando y es mostrar que Petro no es víctima, sino victimario y que es él que crea la ruptura institucional, al desestimular las fuerzas militares, que la paz total es un fracaso y que se está creando una violencia en donde están muriendo líderes sociales, esta gira es fundamental para contar lo que está pasando. Petro no quiere que el mundo sepa la verdad”.

“Petro no quiere que el mundo sepa la verdad”. Con ese fundamento una misión de congresistas del Centro Democrático inició este miércoles una visita a distintas personalidades políticas y del Estado en Washington, Estados Unidos, para explicarles, según ellos porqué el presidente Gustavo Petro miente al decir que se está preparando un golpe de Estado en su contra.

Petro no quiere que el mundo sepa la verdad: él es el victimario y no la victima de lo que pasa en Colombia. Venimos en equipo a contarle a la comunidad internacional que la paz total solo ha generado el empoderamiento y crecimiento del crimen y que hoy los colombianos se sienten... pic.twitter.com/pabB5uwWzB

Por su parte la senadora, también uribista, Paloma Valencia, indicó que “estamos en Washington para hablar con el secretario Almagro y fijar fecha para reunirnos con la CIDH. No es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de un golpe de Estado cuando lo que hay en Colombia es un presidente presionando de manera indebida a la Corte para que elijan una fiscal de su terna”.

Explicó además que "tuvimos las primeras reuniones en Washington y presentamos tres temas centrales: No es verdad que en Colombia se esté dando un golpe de Estado. El presidente Petro tiene muchas investigaciones alrededor de su familia y su campaña, no está bien que presione a la Corte. María Corina Machado es el símbolo del resurgimiento de la democracia venezolana, no hay derecho que la dictadura cercene sus derechos".