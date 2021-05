Duque Márquez, acaba de anunciar que le solicitará al Congreso de la República el retiro del proyecto de reforma tributaria con el propósito de buscar presentar otro que tenga una mayor concertación con todos los sectores.

Así lo acaba de anunciar el mandatario nacional en una declaración, desde la Casa de Nariño, en donde estuvo acompañado de varios de sus ministros. Aseguró que la reforma no es un capricho de su parte, sino por la necesidad de cubrir el hueco fiscal producido por la pandemia.

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el @MinHacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera", dijo Duque.

De la misma forma reiteró que el nuevo texto de la reforma no afectará el IVA, como tampoco que se ampliará la base de la declaración de renta.

Las protestas contra el proyecto de Reforma Tributaria se desarrollan desde el 28 de abril en Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Ibagué, entre otras.

El Presidente aseguró en su alocución que la reforma no es un capricho, "la reforma es una necesidad, retirarla o no, no era la discusión, la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de Programas Sociales como prolongar el #IngresoSolidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares".