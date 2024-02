Presunto robo de una tarjeta de crédito, 'chuzadas' y uso del polígrafo: Los escándalos que rodean a Laura Sarabia

Robo de una tarjeta de crédito

“Yo tuve un problema con una asistente de mi jefe porque cogió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, pum, me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta. Pero cómo, si estoy sentada, tengo mi billetera; y al otro día le dije al mensajero: 'venga, Giovanny', hicieron una compra de 400, 500. Me dijo: 'Elsy, ¿por qué no vamos a Fallabela y averiguamos?' Llegué a Fallabela, le dije: 'mire, señorita, a mí me hicieron una compra y no sé quién; yo estaba en mi oficina, con mi bolso, sentada. Y entonces, me dijo: 'redácteme una carta y yo miro a ver'. La redacté y ¡oh sorpresa!... Eso fue en junio o julio que me hicieron la compra y nadie me dijo nada; cuando pum, un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Fallabela y me dijeron: 'buenos días, doña Elsy, es para darle reporte de quién le hurtó su tarjeta'. Me dijo: 'Laura'. Pero es que mi hija se llama Laura, pero mi hija no tiene esas costumbres. Cuando pum, Laura Sarabia... Es una asistente de mi jefe. La llamé y le dije qué grave eso, me parece de quinta”, habría afirmado la mujer, según la revista.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

“Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (...) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó Armando.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.