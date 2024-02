Gobierno de Petro ha sido "errático": presidente del Senado

Distante ha sido y seguirá siendo la relación de los máximos representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, Gustavo Petro Urrego e Iván Name Vásquez y al parecer lo será mucho más tras las nuevas consideraciones del senador Name sobre el jefe de estado y su gobierno.

Este martes y en rueda de prensa, el presidente del Senado descalificó abiertamente las ejecuciones de lo que ha hecho en el año y medio que lleva de mandato.

“En mi concepto no son satisfactorias, han sido erráticas e inconvenientes, es mi posición individual. Creo que el presidente tiene oportunidad para que donde se ha equivocado pueda corregir y que la ruta del país sea la reafirmación democrática e institucional y que sus propuestas de cambio el congreso las está estudiando de manera responsable y de manera oportuna va a decidir sobre ellas”.

Name también se apartó de los llamados del presidente Petro a la protesta contra las instituciones en donde se definen temas relacionados con su gobierno.

“Muy inconveniente la convocatoria a las calles de lo que debe sucederse en el congreso o de las decisiones que deben darse dentro del poder judicial, eso genera violencia, a mi no me parece responsable con el país, con nuestro tiempo, con la nación. La convocatoria a las calles que se de como presión sin que ello no signifique a que haya el derecho ciudadano a manifestarse, pero debe haber prudente manejo a las convocatorias de tipo político o electoral”.

Para Name, “nosotros también tenemos aquí un poder de convocatoria, no se trata de hacer un pulso en las calles porque para eso estamos elegidos, para el trámite sereno de las leyes y las instituciones para las decisiones que deben tomarse a su interior”.

Con respecto a las decisiones que podría tomar en materia de la asignación del presupuesto el presidente Petro, Name sostuvo que desde el Congreso le han aprobado las grandes reformas que le permiten comenzar a llevar a cabo sus reformas, por lo que advirtió que sería una equivocación que disponga de las partidas sin importar lo que dispuso el Congreso.

Con respecto a los ministros y los cambios que podrían venir, el presidente del Senado, Iván Name, manifestó que “los cambios en el gabinete es discrecional del presidente, no vamos entrar en eso, pero no podemos dejar de pensar en recomendar un gabinete mucho más dinámico con una baja ejecución... no vemos un gabinete dinámico y ejecutor, de tal manera ojalá que el presidente revise los miembros de su gabinete para que pueda dinamizar su trabajo”.

Finalmente con respecto a las reformas indicó que el martes de la otra semana la reforma pensional ya entrará a la plenaria, mientras que la de salud está en la fase de audiencias en la Comisión VII, y aclaró que todas las reformas “tendrán su tiempo con la responsabilidad que toca”.