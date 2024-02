“No vemos un gabinete dinámico ni ejecutor”, presidente del Congreso arrecia en críticas al gobierno Petro

En la mañana de este martes, 20 de febrero, el presidente del Senado y militante de la Alianza Verde, Iván Name, mostró una vez más las inconformidades que tiene con el presidente Gustavo Petro, a los pocos días de iniciar una nueva legislatura.

“Los cambios en el gabinete es una facultad discrecional del señor Presidente y no vamos a interferir en ellas (...) Nosotros no vemos un gabinete dinámico ni ejecutor, de tal manera que ojalá que el Presidente revise los miembros de su gabinete para que pueda dinamizar su trabajo", afirmó Name ante medios de comunicación.

Sus recientes declaraciones dejaron ver las diferencias que hay entre el presidente del Senado y el jefe de Estado, que se agudizaron hace un año en la elección de la Mesa Directiva cuando el Ejecutivo tenía como candidata a la senadora Angélica Lozano y no a Name.