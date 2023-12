$!Primeras imágenes de la captura del hombre que asesinó y descuartizó a Michel Dayana González

"Hemos realizado entrevistas a varias de las personas del barrio, incluso a familiares de Dayana. Nos dijo la hermana que una vez pasaron por allí y este señor como que las miró... No tenemos información, pero sí hubo un incidente donde el señor se refirió a ella. Pero lo que sí hemos podido averiguar es que se me encuentro un prontuario criminal por acceso carnal abusivo, es decir, menor de 14 años. Y bueno, eso es lo que lo figura como principal sospechoso y responsable de la muerte de Michel Dayana", afirmó en la mañana de este lunes, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, en diálogos con Blu Radio.

"A su retorno a la residencia, al parecer, fue llevada a este taller engañada", afirmó en las últimas horas el comandante de la Policía de Cali, general Daniel Gualdrón.

Según ha relatado el padre de la menor, Genaro González, sobre las 7:43 de la noche, Michel Dayana salió de su casa a comprar mecato en una tienda del barrio Judas.

“Le había dejado $2.000 como costumbre. Todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los $2.000 y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, afirmó el padre.

El macabro hallazgo