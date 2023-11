$!Procuradora cuestiona decisión de Petro sobre salarios de funcionarios: 'Hay normas y hay leyes

Justamente en la tarde del pasado miércoles, 22 de noviembre, el presidente Gustavo Petro Urrego anunció que en el año 2024 no se subirán los salarios de los altos funcionarios del Estado, toda vez que esta medida se podría interpretar como un "suicidio económico".

La jefe del órgano disciplinario afirmó que esta no puede ser una decisión del Ejecutivo, toda vez que cada año se debe subir lo reglamentado en la UPC además de ser derechos adquiridos por los mismos funcionarios.

"Tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los salarios en el sector público. Y son en las tres ramas del poder público, en las ramas descentralizadas", afirmó el mandatario de los colombianos.

De igual forma, el presidente afirmó que para mejorar las condiciones económicas del país se podrían disminuir los gastos de funcionamiento, pero que no afecten el Plan Nacional de Desarrollo.

"Ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Ya veremos si se logra cubrir el hueco para aplicar el presupuesto nacional", afirmó Gustavo Petro.

Las críticas fiscales del mandatario de los colombianos se dan justamente por una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un artículo de la reforma tributaria sobre las regalías.

Con una mayoría que solo tuvo dos votos en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo clave de la Ley 2277 de 2022, que es la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, con el que el Gobierno aspiraba a conseguir entre cinco y once billones de pesos.