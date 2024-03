"Que se convoque y derrotémoslo en su Constituyente": Vargas Lleras desafía al presidente Petro

"Apoyemos la Constituyente de Petro. No más chantajes. No más amenazas. Que se convoque y derrotémoslo en su Constituyente", puntualizó Vargas lleras, jefe de Cambio Radical, el partido opositor al Gobierno Nacional.

El comandante de las armas de la Nación'

#ATENCIÓN | El presidente Gustavo Petro le responde al presidente del Senado, Ivan Name. "No tiene porqué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe, las armas de la Nación, no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso" Esto por el... pic.twitter.com/CzL0HxJLYT

“Las armas de nuestras Fuerzas son de la nación, no de un Gobierno”, el indignado discurso del presidente del Senado Iván Name pic.twitter.com/d6nRh947bo

“Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana”, afirmó Name.