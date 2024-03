“Quieren Constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse”: Duque ante propuesta de Petro

" ¡Mucho cuidado! Quieren constituyente para prolongar el periodo presidencial y perpetuarse. No quieren convocarla con los mecanismos constitucionales porque no tienen ni las mayorías ni el tiempo", afirmó el exmandatario.

El mandatario expresó al diario El Tiempo, que su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no implicaría modificar la Constitución de 1991, lo cual parece contradecir sus afirmaciones previas.

“El presidente no decide el futuro de una asamblea nacional constituyente. Ese es el primer error del debate propuesto este fin de semana. La asamblea nacional constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91″, detalló.

Además, aseguró que el llamado a la Constituyente no está motivado por dificultades en el Congreso para aprobar sus reformas sociales, sino que se centraría en ocho puntos que coinciden con sus propuestas de gobierno aún no realizadas.

En cuanto a la controversia relacionada con la reelección presidencial, Petro afirmó que no tiene intención de permanecer en la Presidencia más allá del año 2026.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el jefe de Estado al mencionado medio.