El revuelo político ocasionado por la excongresista del Partido Conservador, Aida Merlano no deja de ser noticia.

Martínez, quien fungió de Ingeniero en la sede de campaña política de Merlano en el 2018 y que actualmente se encuentra con arresto domiciliario, recibió una llamada en la cual le advertían de un plan para atentar contra su vida.

En la denuncia que radicó este miércoles en la Fiscalía Edwin Rafael Martínez, señaló lo siguiente: “Recibí una llamada del número telefónico 324XXXX, y me habló una mujer que me dijo que ella me conocía y que el día de ayer, 8 de febrero de 2022, en el Barrio Rubí de Soledad en horas de la noche, se reunieron varias personas y concertaron atentar contra mi vida (...)

De acuerdo con la persona que me llamó, ese grupo de personas habían decidido quitarme la vida porque en su parecer, ellos creen que el suscrito es quien le está entregando los videos e imágenes que la exparlamentaria Aida Merlano Rebolledo está suministrando a la Corte Suprema de Justicia en la denuncia que está realizando. Que esas personas saben dónde ubicarme”.