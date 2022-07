Tribunal ordena al Congreso rehacer lista de elegibles para cargo de Contralor General

Un nuevo capítulo se empieza a escribir en la elección de Contralor General de la República. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Congreso crear una nueva lista de elegibles para la jefatura del órgano de control fiscal, argumentando que el listado actual no cumple con la equidad de género. Ahora el Congreso deberá presentar un nuevo listado con 10 candidatos.

La medida cautelar del tribunal tumba de forma inmediata la lista que está conformada por Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Dapre y muy cercano al presidente Iván Duque; el saliente contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco; el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda; el contralor delegado Unidad de Regalías, Aníbal José Quiroz; y la directora de Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría, María Fernanda Rangel; estos tres últimos muy cercanos al actual contralor Felipe Córdoba.

En el listado también figuran el excontralor de Barrancabermeja, Luis Fernando Bueno González; Mónica Elsy Certain; el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el excontralor de Santander, Carlos Fernando Pérez; y el fiscal doce delegado de la Fiscalía, Víctor Andrés Salcedo Fuentes.

Esta decisión judicial se da justo cuando el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, cuestionó a Roy Barreras, quien muy posiblemente será el presidente del Senado, señalándolo de estar apoyando a una candidata a la Contraloría.

"Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio. No lo olviden", escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Noticia en desarrollo...