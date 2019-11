El reclamo al Mandatario es porque no fue al corregimiento de Tacueyó, zona rural de Toribío, donde ocurrió la masacre de cinco indígenas, entre ellos la gobernadora Cristina Bautista, la semana pasada, ni a Corinto tras la muerte de los cuatro ingenieros y un conductor.

Le puede interesar: Anuncian inversión social en Cauca para contrarrestar ola de violencia

“Sería lo ideal que el presidente fuera a Tacueyó o, al menos, llegara hasta el casco urbano de Toribío, porque eso rompe esa barrera de desconfianza que hay”, señaló el senador indígena Feliciano Valencia.

Agregó que “un mandatario debe estar con su gente, allá donde están sucediendo los problemas. No puede argumentar que no hay condiciones de garantía para él llegar si tiene toda la fuerza estatal y la inteligencia para protegerse. Entonces es contradictorio decir que por seguridad no llega”.

Lea además: Duque viajó a Popayán en medio de la ola de violencia en el Cauca

El Presidente estuvo reunido este lunes en Popayán con el gobernador del Cauca, Óscar Campo, y altos militares en un consejo extraordinario de seguridad tras los hechos acontecidos en Corinto, la masacre de cinco personas, y los acaecidos este domingo en la vereda Loma Linda de Toribío.

Como resultado de este consejo, Duque anunció un paquete de medidas de inversión social para contrarrestar la escalada violenta en el norte del Cauca, donde en una semana fueron asesinados más de 15 personas.

“La llegada del presidente a estos sitios afectados “sería un gesto muy importante. Con esto enviaría un mensaje muy potente a estas estructuras criminales que están desafiando al Estado”, agregó el senador Valencia.