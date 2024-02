¿Un nuevo sospechoso? Madre de Dilan Santiago entrega más detalles del caso

Con el pasar de las horas continúan saliendo nuevos detalles y versiones sobre lo ocurrido con Dilan Santiago Castro, el niño de 2 años quien fue hallado sin vida dos días después de desaparecer su vivienda, en zona rural de Usme, Bogotá.

Este lunes, 12 de febrero, los padres y otros familiares del menor atendieron el llamado de las autoridades y los juzgados de Paloquemao, entregaron sus versiones de este lamentable hecho.

"Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy", dijo a Noticias Caracol, Derly Julieth Rivas, mamá de Dilan Santiago.

La joven madre, además, aseguró que está siendo víctima de ataques por redes sociales; pues la estarían señalando como presunta responsable de la muerte del bebé.

“¿Cómo voy a acabar con mi bebé? Es que yo no entiendo cómo hay gente que juzga sin saber el dolor que tiene uno, porque sí, a mí me pueden ver normal, pero si yo me tiro a una cama nunca voy a dar con el resultado del culpable de mi bebé”, agregó al mencionado medio la mamá de Dilan Santiago.

Así mismo, en sus declaraciones Derly Julieth Rivas dio a entender que presuntamente residentes de la vereda Curubital podrían estar detrás de atroz hecho.

"Si no me querían ver en la vereda, me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer, váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad".

No obstante, serán las autoridades quienes determine realmente qué pasó con Dilan Santiago, cuyo cuerpecito está siendo analizado en Medicina Legal.

