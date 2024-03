$!Video | “Después se enterarán”, así respondió Amelia Pérez tras renunciar a la terna para Fiscal

Amelia llegó a la Corte Suprema de Justicia de forma sorpresiva y entregó su carta de renuncia ante la expectativa de qué iba a hacer en el alto tribunal , toda vez que hoy no había entrevista ni espacio para las candidatas al ente acusador.

Por el momento, la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre si habrá votación o si queda aplazada para una nueva sala plena.

Carta enviada al presidente Petro

En una versión más corta, Amelia Pérez agradece por medio de una carta al mandatario por su nominación y reafirma su compromiso tanto con el país como con él.

La presente renuncia, Señor Presidente, en manera alguna obedece a mi ausencia de compromiso para con el país, o con usted que a bien tuvo de honrarme con tan alta distinción. No. El fundamento de la dimisión, no es otro que el del surgimiento de interferencias e injerencias extrañas a la elección que han empañado la misma. y de las cuales, infortunadamente, me considero víctima junto con mi entorno familiar, dentro de un contexto en el que la revictimización parece de nunca acabar, de un lado; de otro, emergieron factores relacionados con la violencia de género, por hechos asociados a trinos que mi compañero de vida emitió por la red Twitter. y los cuales, absurdamente, fueron a mí atribuidos.

Agradezco sinceramente a usted la especial deferencia que tuvo conmigo al incluirme en la terna para elegir Fiscal General de la Nación, selección que adquirió mayor connotación para la suscrita, en tanto ni siquiera tengo el honor de conocer personalmente.