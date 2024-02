Video | “Raro que me acuse de paramilitar”: Álvaro Uribe sobre llegada de Mancuso

Tras la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, donde permanecerá por ahora cumpliendo su condena en la cárcel La Picota de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe rompió su silencio.

En un video de más de cinco minutos compartido en sus redes sociales, el exmandatario abordó nuevamente los motivos que lo llevaron a ordenar la extradición de Mancuso en mayo de 2008.

“Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de la Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra ‘Catedral’. Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza. Estados Unidos aceptó nuestra exigencia de acceso a sus cárceles para funcionarios del Estado colombiano y para los ciudadanos”, relató.

Además, negó categóricamente haberse reunido con él, contradiciendo las afirmaciones del exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"Poco después de ingresados a las cárceles de Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios de ellos cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares", afirmó el expresidente.

Así mismo, rechazó enérgicamente las acusaciones que lo vinculan con las masacres perpetradas por este grupo armado ilegal.

“Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial, me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja, como me había dicho el padre De Roux”, continuó Uribe.

