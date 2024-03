“Ya estamos en modo constituyente”: Petro reafirma su postura frente a la ciudadanía

El presidente Gustavo Petro, durante el encuentro 'Revive el Idema de Montería' en las instalaciones de Almagro, en el marco del Gobierno con el Pueblo Caribe por la Vida, reafirmó su postura frente a la propuesta de implementar una Asamblea Nacional Constituyente.

“El pueblo es el soberano, está escrito en nuestra Constitución en su artículo primero. Todo poder deriva de la soberanía popular, dice. Entonces ¿por qué tanta amargura ahora? ¿Si el presidente de la República de Colombia, poder constituido, quiere que el pueblo se declare en poder constituyente? Eso no lo hago yo por mi voluntad, yo solo quiero, pido, solicito, porque el que se determina como constituyente es el pueblo mismo", dijo el presidente.

Ante esto, el mandatario frente a los asistentes rectificó que, “si eso fue así, ya estamos en modo constituyente, si esa fuerza popular decide ser soberana".

“Las armas de la nación, el presidente de la República y los demás poderes debemos subordinarnos al constituyente. Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso. ¡Por Dios! Yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo".

“Aquí hemos iniciado ese proceso. ¿Cuándo terminará?", preguntó y recordó que propuso ocho temas y está abierta la discusión.

“Ocho temas que he considerado haciendo un balance entre el 91 y hoy no de mis vicisitudes coyunturales de estos días, prejuicio, hay un dicho que dice 'el ladrón juzga por su condición'. Ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición y dijeron: no, es que se va a reelegir. No, se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas".

“Que es que queremos cambiar la Constitución del 91. No, si nosotros la hicimos, nosotros hicimos la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 fue contrarreformada en dos temas fundamentales: que la educación pública iba a ser la prioridad de la inversión del Estado colombiano, eso lo quitaron y es una lamentable decisión", dijo.

Recordó que los mecanismos expeditos de hacer una reforma agraria que estaba en la Constitución, también la quitaron. “Nos quedamos sin educación pública y sin reforma agraria. Eso hay que reconstituirlo".

Aseguró que “hay una serie de temas, de hechos que están impidiendo el desarrollo de la sociedad colombiana, la detienen y la hacen echar para atrás, la meten en un abismo, a veces sanguinario, porque la respuesta a la Constitución del 91, en el año 91, fue la gobernanza paramilitar".

“Es que el Estado Social de Derecho que proponía la Constitución del 91 y que aún en la norma está escrito, fue reemplazado por un régimen de corrupción", dijo.

Enfatizó que “hay que derribar el régimen de corrupción y eso lo hace el pueblo. Desgraciadamente, —y lo he visto yo personalmente—, el Estado colombiano ha sido saqueado, robado, el pueblo colombiano ha sido expoliado en estas tres décadas y nos han llevado al marasmo de violencia del que luchamos por salir".

“Eso amerita, entonces, que el pueblo se convoque en constituyente, porque hay que solucionar esos problemas, no los míos, no los de mi relación con el ​Congreso de la República, eso le pasa a todo gobierno, sino los problemas fundamentales que no permiten el crecimiento y la vida de la sociedad colombiana".