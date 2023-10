LeBron James, a los 38 años, mantiene grandes objetivos en su temporada 21 en la NBA.

A sus 38 años y con cuatro anillos en sus vitrinas, LeBron James encara la temporada número 21 de su legendaria carrera en la NBA como líder incuestionable de Los Ángeles Lakers tras despejar el último verano los rumores, alimentados por él mismo, sobre su posible retirada y tras fijar los Juegos de París 2024 como gran objetivo con el 'Team USA'.

Tras caer eliminado en las finales de la Conferencia Oeste por los Denver Nuggets, LeBron James sorprendió en rueda de prensa al no cerrar la puerta a un posible retiro del baloncesto. Los más cercanos a King James no lo tomaron como una real alarma y, tras tomarse unas semanas de reflexión junto a su familia, el líder de los angelinos se dio cuenta de que seguía con ganas de ponerse en juego y exigirse más.

"Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny (su hijo sufrió un problema cardíaco este verano) también me inspiró. Siento que todavía me queda mucho en el tanque", dijo recientemente LeBron.

"En ese momento estaba cansado, destrozado, mentalmente estaba en muchas cosas, por eso salió esa frase, pero estoy feliz por regresar otro año", añadió.

En mayo se trataba de cuestiones mentales más que físicas, pues el rendimiento mostrado en la última temporada fue asombroso, incluso más después de que, el 30 de diciembre de 2022, cumpliera 38 años.