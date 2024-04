Padre de Jonas Vingergaard rompe el silencio sobre el estado de salud del corredor y revela que están viviendo un “infierno”

El doble campeón del Tour de Francia se encuentra en un delicado estado tras el accidente vivido en la Vuelta al País Vasco.

El estado de salud del ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue siendo una incógnita debido a la poca información brindada por su equipo, que en un comunicado reciente mencionó que había sido operado con éxito, aunque distintos medios de comunicación hicieron referencia a que el deportista se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

El corredor sufrió una grave caída el pasado 4 de abril en la Vuelta al País Vasco, que lo dejó con fracturas en una clavícula, en varias costillas, un neumotórax y una contusión pulmonar.

Tras este preocupante accidente, Vingegaard tuvo que ser evacuado en ambulancia con un aparato de respiración y con un collarín en el cuello, según registraron las imágenes televisivas.

A lo anterior se le suma el drama que viven sus padres, quienes en el marco de una entrevista al medio danés Ekstra Bladet, revelaron que no han podido hablar con el vigente campeón del Tour de Francia y que están viviendo uno de sus peores momentos.

“Está siendo un infierno para nosotros. Ha pasado una semana de su caída y mi esposa y yo aún no hemos sabido nada de Jonas. Aún no hemos podido hablar con él ni con su esposa ni con el equipo. No sé cómo es posible esto”, dijo Claus Vingegaard, padre del corredor.

De igual forma, el progenitor de uno de los mejores deportistas en su disciplina manifestó que la única información que han recibido sobre el estado de su hijo ha sido a través de los medios de comunicación.

“Solo sabemos lo que leemos en los medios. No es que no queramos ir a visitarlo en España pero creo que, de momento, no debemos hacerlo, solo recibimos actualizaciones menores”, concluyó.

¿Correrá Jonas Vingegaard el Tour de Francia 2024?

Aunque el estado de salud del laureado deportista se ha manejado con la mayor precaución por parte de su equipo, se presume que el corredor se podría perder la próxima edición del Tour de Francia.

“Jonas seguramente se perderá el training camp en altitud en Sierra Nevada que íbamos a realizar a partir del 6 de mayo. Si va al Tour, tendremos que hacerlo por una ruta diferente. Si no funciona, tendremos que idear un escenario diferente. Solo irá al Tour si está al 100%”, apuntó Merijn Zeeman, director deportivo del Visma Lease a Bike, en un diálogo con Het Nieuwsblad.