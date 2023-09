¿Los protagonistas? Un hundimiento inicial de Remco Evenepoel, uno de los dos grandes favoritos, y la exhibición a partir de entonces de un Jumbo Visma que no solo ha recordado a equipos de época (el Kas, la Vie Claire o el SKY, por poner unos ejemplos), sino que los ha superado.

Este viernes 8 de septiembre lo ha hecho el Jumbo. Sí es verdad que no son tres cualquiera. Que uno de ellos, Jonas Vingegaard, es el gran dominador del Tour de Francia en las dos últimas ediciones, y que otro, Primoz Roglic, suma tres Vueltas y un Giro. Por citar solo lo más destacado del palmarés de ambos.

Los dos concitan las esperanzas. Pero no solo del ciclismo español, que también ha recuperado algo de lo mejor de Mikel Landa y de Marc Soler, otrora grandes promesas y ahora sexto y séptimo.

Será difícil, porque este viernes todos se han quitado las máscaras y la verdad ha quedado en evidencia; Jumbo está muy por encima de todos y sin Remco en la ecuación apenas si le quedan rivales reales.

Al UAE Team no le alcanza con buenos corredores como Ayuso, Soler y el otro damnificado de la jornada, Joao Almeida, y Mas, como cada año, ya solo tiene su mirada en el podio. El efecto Tourmalet, cita de altura.

¿Aires de dopaje?

La gesta del Jumbo Visma en el Tourmalet, ha reavivado en el seno del pelotón las sospechas de dopaje, especialmente por el buen nivel del equipo.

De igual forma, esto revive el episodio que el Jumbo vivió hace unas semanas, cuando el corredor, Michael Hessmann, fue apartado del grupo tras haber dado positivo por un diurético, el pasado 14 de junio de 2023, en un control.

Sin embargo, los corredores son monitoreados permanentemente y los controles de esta última Gran Vuelta de la temporada se han sin falta alguna.

También vale la pena recordar que en el último Tour de Francia, Jonas Vingegaard fue señalado por su descomunal nivel, a lo que el danés respondió que no ingeriría nada que no le suministraría a su hija.

“Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija”, aseguró el corredor danés.