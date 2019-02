La etapa reina de la XXXVII Vuelta a San Juan que terminó en el Alto del Colorado permitió ver una exhibición del ciclismo colombiano al terminar con Winner Anacona (Movistar), César Paredes y Cristhian Montoya (Medellín), en las tres primeras plazas de la fracción y de paso dejando al primero como líder de la carrera.

Anacona, que atacó al iniciar el ascenso final, fue recogiendo rivales de a poco, y con su fuerte paso tuvo a raya a sus compañeros de aventura, Paredes y Montoya, para terminar imponiéndose de manera brillante en la mítica cima de la competencia argentina en donde nunca había ganado un ‘escarabajo’.

Mi ataque fue para empezar a seleccionar, para ver cómo estaban los rivales, y no pensé que fuese a llegar tan lejos. A partir de ahí y yendo por delante, todo ha ido como queríamos. Nairo me decía por la radio: ‘Sigue, aquí va todo bien, todo controlado, atrás van ‘parados”. Me protegía, salía a los ataques y ponía dudas sobre los rivales” comentó Anacona.

Y agregó: “Yo me iba sintiendo muy bien, aunque en los últimos kilómetros ya se hacía muy duro. No es un puerto con una dureza significativa, se sube a casi 30 por hora, pero es muy descubierto y el viento es un enemigo crucial. En esa situación yo solo pretendía coger el liderato, iba un poco resignado a que alguno de los dos Medellín me ganase al sprint, pero pude llegar con buenas piernas y he terminado muy sorprendido y contento también con la etapa”.

Hoy se correrá la sexta etapa se disputará en el circuito de San Juan Villicum sobre un recorrido de 153,5 kilómetros, jornada que será apta para los velocistas.