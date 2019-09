Una buena actuación cumplió el santandereano Germán Darío Gómez Becerra en su debut en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputa en Yorkshire, Inglaterra, al terminar en la casilla 14 a 1’:33’’ del vencedor, el italiano Antonio Tiberi.

El nacido en Betulia completó los 27,6 kilómetros en 40’:01’’, rodando a una media de 41.366 kilómetros por hora, cediendo 3,4 segundos por kilómetro con el ganador de la prueba.

Fueron 28 kilómetros muy duros, con repechos que te dejaban sin fuerzas para continuar con el resto del recorrido pero tuve buenas sensaciones, me adapté muy bien y el profe ‘Millo’ (Carlos Mario Jaramillo) me instruyó durante la carrera, hice todo lo que me dijo. Terminé feliz, di mi ciento por ciento, hice una buena competencia”, señaló Gómez Becerra.

Germán Darío, que hizo el sexto mejor tiempo de un colombiano en la CRI junior de un mundial de ruta, hizo el noveno mejor resgistro en los dos primeros puntos intermedio (6,3 y 13,7 km.), y en tercer punto de cronometraje (20,2) fue trece.

“La actuación de Germán, es la muestra de lo lejos que estamos con los mejores del mundo, él (Germán), es el mejor de Colombia y es campeón panamericano, y fue e hizo su mejor esfuerzo, pero hay que trabajar el tema de este tipo de pruebas en Colombia, es un llamado de atención para que se trabaje más en ese tema de la contrarreloj, que no todo es montaña, hay que hacer más competencias, y de este tipo, en el costa atlántica y en el valle”, anotó el exciclista Víctor Hugo Peña Grisales, quien fuera décimo en la categoría élite en 2005 en Madrid, España, y séptimo en sub 23 en 1996 en Lugano, Suiza.

Con su actuación, Germán Darío mejoró la actuación conseguida por el otro santandereano Eduardo Estrada Celis, quien el certamen de Firense, Italia en 2013, terminó en la casilla 28 a 1’:33’’ del campeón en la categoría junior.

Hoy continuará el Campeonato Mundial de Ruta, con la disputa de la contrarreloj individual, sobre 30,3 km. tanto para la rama masculina en categoría sub 23 y para damas élite.