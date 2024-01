Nairo Quintana puso en su lugar a las "personas basura" que destruyen con sus críticas.

“La fortuna que he tenido es que me gusta hacer muchas cosas. Siempre crear, inventar, hacer proyectos, estudiar, pasar con los niños... Fue un momento de transición”, dijo Nairo, quien competirá en O Gran Camiño, en la comunidad autónoma de Galicia, en España, siendo esta su primera carrera europea de 2024.

“Vivo en Andorra, mi familia está ahí, mis hijos están ahí desde hace varios años. Quise mantenerme con el entorno del ciclismo, sin perder ese objetivo. Estuve cerca de algunos mánager que agradezco su intención y al final se dio de la mejor manera. Con quien me conocía, me conoce y la verdad que para mí también es alentador”, explicó Quintana, quien será el líder del Movistar en el Giro de Italia, mientras que en la Vuelta a España estará con Enric Mas, quien fue decretado como el capo de la escuadra telefónica.

Nairo Quintana nunca perdió la ilusión de regresar a las principales carreras del planeta y, quizá por eso, no aceptó las ofertas que llegaron en Colombia.

“Fue ver a los compañeros estar en la competición porque, de resto, yo vivía muy bien, estaba entrenando mucho, haciendo las actividades que me proponía para mi desarrollo personal, económico y en eso la pasé bastante rápido”, indicó el pedalista boyacense, que recibió el respaldo del Movistar, con quien firmó un contrato por un año.

“Por fortuna tengo más seguidores que me apoyan, que los que me dan duro. Hay unos felices y otros que están tristes. Hay oposición a muchas cosas y ahí comentan sus incomodidades, pero a algunos de ellos les contesto. Más que intentar fastidiar o si eres más seguidor de otro, apóyale, en vez de escribirle cosas malas a otro”, sostuvo el ciclista de 33 años.

Lea también. Video | Insólita expulsión a jugador del Cali por llamar gordo al cuarto árbitro

Nairo subió un poco más el tono, al indicar que "la gente no es consciente de cuánto daño puede hacer por culpa de personas envidiosas y egoístas. Son personas basura, les llamo yo. Son los que tienes que tirar a un lado, a la basura, y no dejarte hundir de la crítica que es al que alimenta tu desconfianza o alimenta ese desorden emocional que te hace dudar tanto de tonterías que no te hacen más que daño”.

La ilusión de los seguidores de Nairo sigue intacta y confían en que el boyacense tenga una excelente temporada, con triunfos en las carreras más importantes.